Werder Bremen - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Werder Bremen - Stuttgart maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da 2. hafta heyecanı yaşanmaya devam ediyor. Werder Bremen ile Stuttgart kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Werder Bremen - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

WERDER BREMEN - STUTTGART MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Werder Bremen - Stuttgart maçı 13 Ağustos Cumartesi günü saat 16:30'da beIN Connect'te canlı yayınlanacak.