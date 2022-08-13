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Schalke 04 - Borussia Mönchengladbach maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'nın 2. haftasında heyecan devam ediyor. Schalke 04 ile Borussia Mönchengladbach karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Schalke 04 - Borussia Mönchengladbach maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2022 Cumartesi 15:34
Schalke 04 - Borussia Mönchengladbach maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Schalke 04 - Borussia Mönchengladbach maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da 2. hafta heyecanı yaşanmaya devam ediyor. Schalke 04 ile Borussia Mönchengladbach kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Schalke 04 - Borussia Mönchengladbach maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SCHALKE 04 - BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Schalke 04 - Borussia Mönchengladbach maçı 13 Ağustos Cumartesi günü saat 19:30'da Tivibu Spor 2'de canlı yayınlanacak.

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