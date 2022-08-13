Hertha Berlin - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Hertha Berlin - Eintracht Frankfurt maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da 2. hafta heyecanı yaşanmaya devam ediyor. Hertha Berlin ile Eintracht Frankfurt kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hertha Berlin - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HERTHA BERLIN - EINTRACHT FRANKFURT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Hertha Berlin - Eintracht Frankfurt maçı 13 Ağustos Cumartesi günü saat 16:30'da Tivibu Spor 4'de canlı yayınlanacak.