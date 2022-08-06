Haberler Almanya Bundesliga Union Berlin - Hertha Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Union Berlin - Hertha Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Yeni sezonun ilk haftasında Union Berlin - Hertha Berlin kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki,Union Berlin - Hertha Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Union Berlin - Hertha Berlin karşılaşmasına dair merak edilenler...

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2022 Cumartesi 11:00
Union Berlin - Hertha Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'da ilk hafta heyecanı yaşanmaya devam ederken; Union Berlin - Hertha Berlin kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Union Berlin - Hertha Berlin maçı ne zaman,saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UNION BERLIN - HERTHA BERLIN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Union Berlin - Hertha Berlin maçı 6 Ağustos Cumartesi günü saat 16.30'da beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanacak.

Union Berlin - Hertha Berlin maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UNION BERLIN - HERTHA BERLIN MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Union Berlin:
Ronnow, Jaeckel, Knoche, Heintz; Trimmel, Haraguchi, Khedira, Haberer, Grießelmann; Becker, Siebatcheu

Hertha Berlin:
Christensen, Kenny, Boyata, Kempf, Plattenhardt; Boateng, Sunjic, Serdar; Lukebakio, Selke, Maolida

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