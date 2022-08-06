Haberler Almanya Bundesliga Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Yeni sezonun ilk haftasında Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen karşılaşmasına dair merak edilenler...

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2022 Cumartesi 12:00 Güncelleme Tarihi: 06 Ağustos 2022 Cumartesi 12:30
Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'da ilk hafta heyecanı yaşanmaya devam ederken; Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BORUSSIA DORTMUND - BAYER LEVERKUSEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen maçı 6 Ağustos Cumartesi günü saat 19.30'da Tivibu Spor 2'de canlı yayınlanacak.

Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

BORUSSIA DORTMUND - BAYER LEVERKUSEN MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Borussia Dortmund:
Kobel; Meunier, Hummels, Schlotterbeck, Guerreiro; Bellingham, Dahoud; Adeyemi, Reus, Malen; Moussoko

Bayer Leverkusen:
Hradecky; Frimpong, Kossounou, Tapsoba, Bakker; Aranguiz, Andrich; Diaby, Armoun, Hlozek; Schick

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