Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'da ilk hafta heyecanı yaşanmaya devam ederken; Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BORUSSIA DORTMUND - BAYER LEVERKUSEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen maçı 6 Ağustos Cumartesi günü saat 19.30'da Tivibu Spor 2'de canlı yayınlanacak.

Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

BORUSSIA DORTMUND - BAYER LEVERKUSEN MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Borussia Dortmund:

Kobel; Meunier, Hummels, Schlotterbeck, Guerreiro; Bellingham, Dahoud; Adeyemi, Reus, Malen; Moussoko

Bayer Leverkusen:

Hradecky; Frimpong, Kossounou, Tapsoba, Bakker; Aranguiz, Andrich; Diaby, Armoun, Hlozek; Schick