Augsburg - Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'da ilk hafta heyecanı yaşanmaya devam ederken; Augsburg - Freiburg kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Augsburg - Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AUGSBURG - FREIBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Augsburg - Freiburg maçı 6 Ağustos Cumartesi günü saat 16.30'da Tivibu Spor 5'te canlı yayınlanacak.

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AUGSBURG - FREIBURG MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Augsburg:

Gikiewicz; Gouweleeuw, Uduokhai, Bauer; Caligiuri, Maier, Gruezo, Rexhbecaj, Iago; Pepi, Demirovic

Freiburg:

Flekken; Siquet, Ginter, Lienhart, Gunter; Hofler, Eggestein; Sallai, Doan, Grifo; Gregoritsch