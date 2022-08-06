Augsburg - Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'da ilk hafta heyecanı yaşanmaya devam ederken; Augsburg - Freiburg kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Augsburg - Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
AUGSBURG - FREIBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Augsburg - Freiburg maçı 6 Ağustos Cumartesi günü saat 16.30'da Tivibu Spor 5'te canlı yayınlanacak.
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AUGSBURG - FREIBURG MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Augsburg:
Gikiewicz; Gouweleeuw, Uduokhai, Bauer; Caligiuri, Maier, Gruezo, Rexhbecaj, Iago; Pepi, Demirovic
Freiburg:
Flekken; Siquet, Ginter, Lienhart, Gunter; Hofler, Eggestein; Sallai, Doan, Grifo; Gregoritsch