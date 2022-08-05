Eintracht Frankfurt - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Eintracht Frankfurt - Bayern Münih maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan başlıyor. Eintracht Frankfurt ile Bayern Münih 1. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Eintracht Frankfurt - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

EINTRACHT FRANKFURT - BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Eintracht Frankfurt - Bayern Münih maçı 5 Ağustos Cuma günü saat 21:30'da beIN SPORTS 4'te canlı yayınlanacak.