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Eintracht Frankfurt 1-6 Bayern Münih (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Eintracht Frankfurt ile Bayern Münih, Almanya Bundesliga'nın ilk haftasında kozlarını paylaştı. Son şampiyon Bayern Münih sezona fırtına gibi başladı. Bavyera ekibi deplasmanda karşılaştığı rakibini 6-1 mağlup ederek sükseli bir galibiyet aldı. Bayern'e 3 puanı getiren golleri 5. dakikada Joshua Kimmich, 10. dakikada Benjamin Pavard, 29. dakikada Sadio Mane, 35 ve 83. dakikalarda Jamal Musiala ve 43. dakikada Serge Gnabry kaydetti. Eintracht Frankfurt'un tek golü 64. dakikada Randal Kolo'dan geldi. İşte maçla ilgili tüm detaylar ve özet...

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2022 Cuma 23:54
Eintracht Frankfurt 1-6 Bayern Münih (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Almanya Bundesliga 2022-23 sezonunun açılış maçında Bayern Münih, konuk olduğu Eintracht Frankfurt'u 6-1 yendi.

Son şampiyon Bayern Münih, 5. dakikada Joshua Kimmich, 10. dakikada Benjamin Pavard, 29. dakikada Sadio Mane, 35. dakikada Jamal Musiala ve 43. dakikada Serge Gnabry'nin golleriyle ilk yarıyı 5-0 önde kapadı.

Ev sahibi ekibin 64. dakikada Randal Kolo ile ağları sarstığı maçta, 19 yaşındaki Musiala 83. dakikada perdeyi kapatan golü kaydetti ve Bavyera temsilcisi sahadan beş farklı galibiyetle ayrıldı.

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