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Matthijs de Ligt Bayern Münih'e transfer oldu!

Son dakika spor haberi: Hollandalı savunmacı Matthijs de Ligt'in yeni adresi belli oldu. Almanya Bundesliga ekibi Bayern Münih, 22 yaşındaki stoperi kadrosuna kattı. de Ligt yeni kulübüyle 2027 yılına kadar sözleşme imzaladı. Bayern Münih transfer için Juventus'a 67 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2022 Çarşamba 10:20
Matthijs de Ligt Bayern Münih'e transfer oldu!

Juventus'un Hollandalı stoperi Matthijs de Ligt, Almanya Bundesliga ekibi Bayern Münih'e transfer oldu. 22 yaşındaki savunma oyuncusu yeni takımıyla 2027 yılına kadar sözleşme imzaladı.

Bayern Münih transfer için Juventus'a 67 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Ajax altyapısında yetişen Hollandalı yıldız, alt yaş kategorilerinde forma giydikten sonra 2017 yılında A Takım'a yükseldi.

Buradaki performansıyla dikkat çeken de Ligt, 2019 yılında 85.5 milyon euro bonservis bedeliyle Juventus'a transfer oldu.

Serie A'da 87 maça çıkan 22 yaşındaki futbolcu 8 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.


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