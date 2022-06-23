Mane resmen Bayern'de

Almanya Bundesliga şampiyonu Bayern Münih, uzun zamandır uğraştığı Sadio Mane transferini bitirdi. Alman kulübünden yapılan açıklamada, 30 yaşındaki Mane ile 30 Haziran 2025'e kadar sürecek 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Tecrübeli futbolcu, Bayern Münih'e geldiği için mutlu olduğunu dile getirip, "Bu kulüple uluslararası alanda çok şey başarmak istiyorum. Salzburg'da bulunduğum dönemde de Bayern Münih'in birçok maçını takip etmiştim. Zorlukları severim, yeni bir meydan okuma istedim, vedamın arkasında başka bir sebep yok" dedi.

LİVERPOOL'DA PARLADI

Bayern Münih'in, Senegalli yıldız için Liverpool'a 32 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği; bonuslarla birlikte bu rakamın 41 milyon euro'yu bulabileceği açıklandı. Daha önce Metz, Salzburg ve Southampton takımlarında oynayan Mane, 2016'da transfer olduğu Liverpool'da sergilediği müthiş performansla kariyerinin zirvesine çıktı. Kırmızılar'da 269 maçta 120 gol attı, Şampiyonlar Ligi ve Premier Lig şampiyonlukları yaşamayı başardı. Senegal Milli Takımı'nda da forma giydiği 89 maçta 31 gol atan süper yıldız, 2019 senesinde Afrika'da 'Yılın futbolcusu' seçildi.