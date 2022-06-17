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Sadio Mane transferinde mutlu son! İşte yeni takımı

Son dakika spor haberi: Liverpool'dan ayrılma kararı alan Sadio Mane'nin yeni takımı belli oldu. Alman devi Bayern Münih, yıldız futbolcuyla prensip anlaşmasına vardı. Kulüpler arasında yapılan son pazarlığın olumlu geçtiği ve transferin tamamlanma aşamasına geldiği belirtildi.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2022 Cuma 14:39
Sadio Mane transferinde mutlu son! İşte yeni takımı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da forma giyen Senegalli yıldız Sadio Mane'nin takımdan ayrılmak üzere olduğu belirtildi.

Sky Sports'un haberine göre; daha önce Sadio Mane ile prensip anlaşmasına varan Almanya şampiyonu Bayern Münih, reddedilen ilk teklifinin ardından Liverpool'a 50 milyon euro önerdi ve İngiliz ekibi ile anlaşma aşamasına geldi.

2016 yılında Southampton'dan Liverpool'a 41 milyon euro karşılığında transfer olan Sadio Mane, çıktığı 269 maçta 120 gol 37 asistlik katkı sağladı.


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