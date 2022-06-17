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Lewandowski resti çekti

Bayern Münih'ten ayrılmak isteyen Robert Lewandowski gemileri yaktı. Barcelona'nın ısrarlı tekliflerini geri çeviren yönetim ile görüşen Polonyalı forvet, kolaylık sağlanmasını talep etti.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2022 Cuma 06:50
Lewandowski resti çekti

Bayern Münih'ten ayrılmak isteyen Robert Lewandowski gemileri yaktı. Barcelona'nın ısrarlı tekliflerini geri çeviren yönetim ile görüşen Polonyalı forvet, kolaylık sağlanmasını talep etti. 40 milyon euro'luk bonservis bedelinin kendisi için tatmin edici olduğunu belirten 34 yaşındaki golcü, Barcelona'ya gitmek istediğini belirtti.

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Polonyalı golcü daha önce yaptığı açıklamada, "Beni sözleşmemin sonuna kadar tutmaktansa, Bayern için benden kazanabilecekleri parayı alıp yatırım yapmak daha iyi bir seçenek. Duygularımızı kenara koymalı ve sakince bu karmaşaya bir son vermeliyiz" demişti. 2023'e kadar kontratı bulunan Polonyalı yıldızın ayrılması kesin gözüküyor.

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