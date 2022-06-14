Tercihi Bayern oldu

Busezon transferin gözde isimlerinden olan Ryan Gravenberch rotasını çizdi. 20 yaşındaki futbolcuyu, Ajax'tan ayrılarak Manchester United'a giden hocası Ten Haag da istiyordu. Ancak genç yıldız, Premier Lig'i kabul etmedi. Gravenberch "Manchester United tarihi, köklü ve güçlü bir kulüp. Onlara büyük saygı duyuyorum ancak Bayern Münih'e bir söz verdim ve bunun arkasında durmaya devam ediyorum" ifadelerini kullandı. Gravenberch geçtiğimiz sezon Ajax'ta 30 karşılaşmada forma giydi. 2 defa fileleri sarsarken, 5 de asist yaptı. Bayern Münih başarılı hücum oyuncusunu renklerine bağlayarak uzun yıllar rahat edecek. M. United'ın hocası Ten Haag ise hücum hattını mutlaka zenginleştirmeleri gerektiğini belirterek transfer listesini yönetime iletti.