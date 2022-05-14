Wolfsburg Bayern Münih maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

📺CANLI SKOR - Wolfsburg-Bayern Münih maçını takip etmek için tıklayın!
Almanya Bundesliga'da 34. hafta heyecanı yaşanıyor. 41 puanla 13. sırada yer alan Wolfsburg sahasında, şampiyonluğunu ilan eden Bayern Münih'i ağırlayacak. Futbolseverler maçın yayın bilgilerini aratıyor. İşte merak edilenler...
👉WOLFSBURG-BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Wolfsburg'un sahasında Bayern Münih'i ağırlayacağı maç bugün saat 16.30'da başlayacak. Mücadele, Tivibu Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.
📌WOLFSBURG-BAYERN MÜNİH MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Wolfsburg: Pervan; Baku, Lacroix, Brooks, Roussillon; Kruse, Schlager, Arnold, Gerhardt; Wind, Nmecha
Bayern Münih: Neuer; Pavard, Upamecano, Hernandez, Davies; Kimmich, Goretzka; Gnabry, Müller, Sane; Lewandowski