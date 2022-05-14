Haberler Almanya Bundesliga Wolfsburg Bayern Münih maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

Wolfsburg Bayern Münih maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

Almanya Bundesliga'nın 34. haftasında Wolfsburg sahasında Bayern Münih'i konuk edecek. Zorlu maç öncesi ev sahibi takımın 41, konuk ekibin ise 76 puanı bulunuyor. Futbolseverler, karşılaşmanın yayın bilgilerini merak ediyor. Peki, Wolfsburg-Bayern Münih maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de kimler var? İşte yanıtı...

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2022 Cumartesi 10:51 Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2022 Cumartesi 11:00
Wolfsburg Bayern Münih maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

📺CANLI SKOR - Wolfsburg-Bayern Münih maçını takip etmek için tıklayın!

Almanya Bundesliga'da 34. hafta heyecanı yaşanıyor. 41 puanla 13. sırada yer alan Wolfsburg sahasında, şampiyonluğunu ilan eden Bayern Münih'i ağırlayacak. Futbolseverler maçın yayın bilgilerini aratıyor. İşte merak edilenler...

👉WOLFSBURG-BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Wolfsburg'un sahasında Bayern Münih'i ağırlayacağı maç bugün saat 16.30'da başlayacak. Mücadele, Tivibu Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.

📌WOLFSBURG-BAYERN MÜNİH MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Wolfsburg: Pervan; Baku, Lacroix, Brooks, Roussillon; Kruse, Schlager, Arnold, Gerhardt; Wind, Nmecha

Bayern Münih: Neuer; Pavard, Upamecano, Hernandez, Davies; Kimmich, Goretzka; Gnabry, Müller, Sane; Lewandowski

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