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Borussia Dortmund Hertha Berlin maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Almanya Bundesliga'nın 34. haftasında Borussia Dortmund sahasında Hertha Berlin'i konuk edecek. Zorlu maç öncesi ev sahibi takımın 66, konuk ekibin ise 33 puanı bulunuyor. Futbolseverler, karşılaşmanın yayın bilgilerini merak ediyor. Peki, Borussia Dortmund Hertha Berlin maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte yanıtı...

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2022 Cumartesi 11:00 Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2022 Cumartesi 11:00
Borussia Dortmund Hertha Berlin maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

📺CANLI SKOR - Borussia Dortmund-Hertha Berlin maçını takip etmek için tıklayın!

Almanya Bundesliga'da 34. hafta heyecanı yaşanıyor. 66 puanla 2. sırada yer alan Borussia Dortmund sahasında 33 puanlı Hertha Berlin'i ağırlayacak. Futbolseverler maçın yayın bilgilerini aratıyor. İşte merak edilenler...

📌BORUSSIA DORTMUND-HERTHA BERLIN MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Borussia Dortmund'un sahasında Hertha Berlin'i ağırlayacağı maç bugün saat 16.30'da başlayacak. Mücadele, Tivibu Spor 3 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

👉BORUSSIA DORTMUND-HERTHA BERLIN MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Borussia Dortmund: Hitz; Can, Akanji, Zagadou; Wolf, Bellingham, Witsel, Guerreiro; Reus, Haaland, Brandt

Hertha Berlin: Lotka; Pekarik, Boyata, Kempf, Plattenhardt; Ascacibar, Tousart; Richter, Boateng, Serdar; Selke

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