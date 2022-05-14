Bayer Leverkusen Freiburg maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

📺CANLI SKOR - Bayer Leverkusen-Freiburg maçını takip etmek için tıklayın!
Almanya Bundesliga'da 34. hafta heyecanı yaşanıyor. 61 puanla 3. sırada yer alan Bayer Leverkusen sahasında, 55 puanlı Freiburg'u ağırlayacak. Futbolseverler maçın yayın bilgilerini aratıyor. İşte merak edilenler...
👉BAYER LEVERKUSEN-FREIBURG MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Bayer Leverkusen'in sahasında Freiburg'u ağırlayacağı maç bugün saat 16.30'da başlayacak. Mücadele, Tivibu Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.
📌BAYER LEVERKUSEN-FREIBURG MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Bayer Leverkusen: Hradecky; Kossounou, Tah, Tapsoba, Bakker; Aranguiz, Andrich; Diaby, Azmoun, Paulinho; Schick
Freiburg: Flekken; Kubler, Lienhart, N Schlotterbeck, Günter; Eggestein, Hofler; Sallai, Holer, Grifo; Petersen