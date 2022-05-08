Haberler Almanya Bundesliga Schalke taraftarları çimleri söküp internetten satışa çıkardı

Schalke taraftarları çimleri söküp internetten satışa çıkardı

Almanya Bundesliga 2'de Schalke sahasında ST. Pauli'yi 3-2'lik skorla devirmiş ve Bundesliga'ya yükselmişti. Alman ekibinin taraftarı, maçın ardından stadyumdan söktükleri çimleri internetten satmaya başladı.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2022 Pazar 16:16
Schalke taraftarları çimleri söküp internetten satışa çıkardı

Bundesliga 2'de bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Schalke, bir yıllık aranın ardından Bundesliga'ya döndü.

Ligin 33. haftasında konuk ettiği St. Pauli'yi geriden gelip yenen Schalke'ye galibiyet getiren goller, Simon Terodde (2) ve Rodrigo Zalazar'dan geldi.

Bu galibiyetle birlikte puanını 62 yapan mavi beyazlı ekip, Bundesliga'ya yükselmeyi garantiledi.

TARAFTARLAR, ÇİMLERİ SATIŞA ÇIKARDI

St. Pauli karşısında alınan galibiyetin ardından Schalke taraftarları, Bundesliga'ya yükselme sevincini sahaya girerek oyuncularla birlikte kutladı.

Revier Sport'ta yer alan haberde, maçtan sonra sahaya giren taraftarlardan bazılarının çimleri söktüğü ve internet üzerinden satışa çıkarttığı belirtildi. Haberde, çimlerin satış fiyatının 100 Euro'dan başladığı ifade edilirken bazı taraftarların açık artırma yaptığı kaydedildi.

FORTUNA DUSSELDORF CEZA VERDİ

Schalke-St. Pauli maçının ardından yaşanan olayın bir benzeri, 2012 yılında Fortuna Dusseldorf'un Bundesliga'ya yükseldiği maçın ardından da yaşandı.

Fortuna Dusseldorf'un Bundesliga'ya yükselmesini kutlamak için sahaya giren taraftarlar, Schalke taraftarları gibi çimleri sökmüştü. Penaltı noktasının bulunduğu bölgedeki çimleri alan bir taraftar, kulüp tarafından 50 bin Euro para cezasına çarptırılmıştı.

DİĞER
Son dakika: Beşiktaş mı Fenerbahçe mi? İşte ünlülerin tahminleri...
Oğulcan Engin'den dikkat çeken Anneler Günü fotoğrafı! Annesi Seda Sayan'ın nikahına katılmamıştı bakın sosyal medyada ne paylaştı
Kartal'dan flaş stoper kararı! İşte F.Bahçe'nin Beşiktaş maçı 11'i
Terim sonrası büyük çöküş! Morutan ve Cicaldau...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
RB Leipzig - Augsburg maçı saat kaçta?
Bayern Münih - Stuttgart maçı saat kaçta?
BAKIRKÖY - KİRAZLI METRO HATTI NE ZAMAN AÇILACAK?
MERKÜR RETROSU NE ZAMAN?
OGM Annemin Ağacı kampanyası başvurusu nasıl yapılır?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
RB Leipzig - Augsburg maçı saat kaçta? RB Leipzig - Augsburg maçı saat kaçta? 16:29
İstanbul'da bordo-mavili kutlama! İstanbul'da bordo-mavili kutlama! 16:29
Bayern Münih - Stuttgart maçı saat kaçta? Bayern Münih - Stuttgart maçı saat kaçta? 16:22
Schalke taraftarları çimleri söküp internetten sattı Schalke taraftarları çimleri söküp internetten sattı 16:15
E. Frankfurt - M'gladbach maçı saat kaçta? E. Frankfurt - M'gladbach maçı saat kaçta? 16:00
Cimbom'da Mohamed Mostafa krizi! Ayrılık... Cimbom'da Mohamed Mostafa krizi! Ayrılık... 15:14
Daha Eski
Salernitana - Cagliari maçı saat kaçta? Salernitana - Cagliari maçı saat kaçta? 14:56
Inaki Pena yeniden takıma katıldı! Inaki Pena yeniden takıma katıldı! 14:54
Beşiktaş - F.Bahçe derbisi ne zaman? Beşiktaş - F.Bahçe derbisi ne zaman? 14:35
Venezia - Bologna maçı saat kaçta? Venezia - Bologna maçı saat kaçta? 14:25
Aslan'da Demirspor mesaisi başladı! Aslan'da Demirspor mesaisi başladı! 14:23
İpek Öz İsveç'te şampiyon oldu! İpek Öz İsveç'te şampiyon oldu! 14:15