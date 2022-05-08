Eintracht Frankfurt - Borussia Mönchengladbach maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Eintracht Frankfurt - Borussia Mönchengladbach maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Almanya Bundesliga'da 33. hafta heyecanı yaşanıyor. Eintracht Frankfurt ile Borussia Mönchengladbach kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Eintracht Frankfurt - Borussia Mönchengladbach maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

EINTRACHT FRANKFURT - BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Eintracht Frankfurt - Borussia Mönchengladbach maçı 8 Mayıs Pazar günü saat 16:30'da Tivibu Spor 3'te canlı yayınlanacak.