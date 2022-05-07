Hoffenheim - Bayer Leverkusen maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Hoffenheim - Bayer Leverkusen maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Almanya Bundesliga'da 33. hafta heyecanı yaşanıyor. Hoffenheim - Bayer Leverkusen kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hoffenheim - Bayer Leverkusen maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HOFFENHEIM - BAYER LEVERKUSEN MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Hoffenheim - Bayer Leverkusen maçı 7 Nisan Cumartesi günü saat 16:30'da beIN Sports 4'te canlı yayınlanacak.