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Thomas Müller Bayern Münih ile sözlerşmesini 2 yıl daha uzattı

Almanya Bundesliga devi Bayern Münih'in yıldızı Thomas Müller, takımına bağlılığını bir kez daha gösterdi. Müller, Bayern Münih ile olan sözleşmesini 2024 yılına dek uzattı. İşte detaylar...

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2022 Salı 17:06
Thomas Müller Bayern Münih ile sözlerşmesini 2 yıl daha uzattı
Alman ekibi Bayern Münih, yıldız futbolcusu Thomas Müller'in sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattı.

Alman temsilcisi Bayern Münih, 32 yaşındaki futbolcusu Thomas Müller'in sözleşmesini uzattığını açıkladı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Müller'in sözleşmesinin 2024 yılına kadar uzatıldığı ifade edildi.

Kulüp CEO'su Oliver Kahn konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Thomas Müller bu kulübün armasını kalbinde taşıyan bir ikon. Böylesine önemli bir oyuncunun sözleşmesini uzattığımız için çok memnunuz" diye konuştu.

Müller ise Bayern Münih ile olan sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattığı için çok mutlu olduğunu ifade etti.

Alman futbolcu, Bayern Münih ile çıktığı 611 müsabakada 220 kez rakip fileleri havalandırdı.
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