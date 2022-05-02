Leverkusen - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Bayer Leverkusen - Eintracht Frankfurt maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Almanya Bundesliga'da 32. hafta heyecanı yaşanıyor. Leverkusen - Eintracht Frankfurt kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Leverkusen - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LEVERKUSEN - EINTRACHT FRANKFURT MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Leverkusen - Eintracht Frankfurt maçı 2 Mayıs Pazartesi günü saat 21:30'da beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.