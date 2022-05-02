Haberler Almanya Bundesliga Leverkusen - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Leverkusen - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 32. hafta maçında Bayer Leverkusen ile Eintracht Frankfurt kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Leverkusen - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2022 Pazartesi 12:30 Güncelleme Tarihi: 02 Mayıs 2022 Pazartesi 13:00
Leverkusen - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Bayer Leverkusen - Eintracht Frankfurt maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Almanya Bundesliga'da 32. hafta heyecanı yaşanıyor. Leverkusen - Eintracht Frankfurt kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Leverkusen - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LEVERKUSEN - EINTRACHT FRANKFURT MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Leverkusen - Eintracht Frankfurt maçı 2 Mayıs Pazartesi günü saat 21:30'da beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

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