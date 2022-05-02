Borussia Mönchengladbach - Leipzig maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Borussia Mönchengladbach - Leipzig maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Almanya Bundesliga'da 32. hafta heyecanı yaşanıyor. Borussia Mönchengladbach - Leipzig kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Borussia Mönchengladbach - Leipzig maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BORUSSIA MONCHENGLADBACH - LEIPZIG MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Borussia Mönchengladbach - Leipzig maçı 2 Mayıs Pazartesi günü saat 21:30'da beIN Sports 2'te canlı yayınlanacak.