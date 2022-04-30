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Mainz - Bayern Münih: 3-1 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Almanya Bundesliga'da şampiyon olmayı garantileyen Bayern Münih, Mainz'e konuk oldu. Mücadelede Bavyera temsilcisi sürpriz bir sonuca imza atarak 3-1 mağlup oldu ve 9 maç aradan sonra ilk kez yenildi. Ev sahibi ekip Mainz ise 5 maç sonra galip geldi.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2022 Cumartesi 18:42
Mainz - Bayern Münih: 3-1 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Almanya Bundesliga'nın 32. hafta karşılaşmasında Mainz ile Bayern Münih kozlarını paylaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1 kazandı.

Mainz'e galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Burkardt, 27'de Niakhate ve 57. dakikada ise Barreiro kaydetti. Münih'in tek golü ise 33. dakikada Lewandowski'den geldi.

Bu sonucun ardından Bayern Münih 9 maç sonra yneildi ve 75 puanda kaldı. Mainz ise 5 maç sonra kazanarak 42 puana yükseldi.

Ligin 33. haftasında Mainz deplasmanda Hertha Berlin'e konuk olacak. Bayern Münih ise Stuttgart'ı ağırlayacak.

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