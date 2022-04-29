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Union Berlin - Greuther Fürth maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 32. hafta maçında Union Berlin ile Greuther Fürth kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Union Berlin - Greuther Fürth maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2022 Cuma 15:30 Güncelleme Tarihi: 29 Nisan 2022 Cuma 15:30
Union Berlin - Greuther Fürth maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Union Berlin - Greuther Fürth maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Almanya Bundesliga'da 32. hafta heyecanı yaşanıyor. Union Berlin ile Greuther Fürth kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Union Berlin - Greuther Fürth maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UNION BERLIN - GREUTHER FÜRTH MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Union Berlin - Greuther Fürth maçı 29 Nisan Cuma günü saat 21:30'da beIN Sports Max 2'de canlı yayınlanacak.

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