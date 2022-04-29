Union Berlin - Greuther Fürth maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Union Berlin - Greuther Fürth maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Almanya Bundesliga'da 32. hafta heyecanı yaşanıyor. Union Berlin ile Greuther Fürth kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Union Berlin - Greuther Fürth maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UNION BERLIN - GREUTHER FÜRTH MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Union Berlin - Greuther Fürth maçı 29 Nisan Cuma günü saat 21:30'da beIN Sports Max 2'de canlı yayınlanacak.