Greuther Furth - Leverkusen maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Greuther Furth - Leverkusen maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Almanya Bundesliga'da 31. hafta heyecanı yaşanıyor. Greuther Furth ile Leverkusen kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Greuther Furth - Leverkusen maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GREUTHER FURTH - LEVERKUSEN MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Greuther Furth - Leverkusen maçı 23 Nisan Cumartesi günü saat 16:30'da beIN Sports 4'te canlı yayınlanacak.