Freiburg - Borussia Möchengladbach maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Freiburg - Borussia Möchengladbach maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Almanya Bundesliga'da 31. hafta heyecanı yaşanıyor. Freiburg ile Borussia Möchengladbach kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Freiburg - Borussia Möchengladbach maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FREIBURG - BORUSSIA MOCHENGLADBACH MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Freiburg - Borussia Möchengladbach maçı 23 Nisan Cumartesi günü saat 16:30'da beIN Max 2'de canlı yayınlanacak.