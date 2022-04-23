Eintracht Frankfurt - Hoffenheim maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Eintracht Frankfurt - Hoffenheim maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Almanya Bundesliga'da 31. hafta heyecanı yaşanıyor. Eintracht Frankfurt ile Hoffenheim kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Eintracht Frankfurt - Hoffenheim maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

EINTRACHT FRANKFURT - HOFFENHEIM MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Eintracht Frankfurt - Hoffenheim maçı 23 Nisan Cumartesi günü saat 16:30'da beIN Connect'te canlı yayınlanacak.