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Leipzig - Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Kupası

Almanya Kupası yarı final maçında Leipzig sahasında Union Berlin'i konuk edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Leipzig - Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2022 Çarşamba 13:30 Güncelleme Tarihi: 20 Nisan 2022 Çarşamba 13:30
Leipzig - Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Kupası

Almanya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Yarı final maçında Leipzig ile Union Berlin kozlarını paylaşacak.

Leipzig - Union Berlin eşleşmesinde tur atlayan taraf, finalde Freiburg'un rakibi olacak.

LEIPZIG - UNION BERLIN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Almanya Kupası yarı finalinde oynanacak Leipzig - Union Berlin maçı 20 Nisan Çarşamba günü TSİ 21.45'te başlayacak. Mücadele beIN SPORTS 3, Spor Smart ve Tivibu Spor 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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