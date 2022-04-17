Hoffenheim - Greuther Fürth maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Hoffenheim - Greuther Fürth maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Almanya Bundesliga'da 30. hafta heyecanı yaşanıyor. Hoffenheim ile Greuther Fürth kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hoffenheim - Greuther Fürth maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HOFFENHEIM - GREUTHER FÜRTH MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Hoffenheim - Greuther Fürth maçı 17 Nisan Pazar günü saat 18:30'da beIN SPORTS 4'te canlı yayınlanacak.