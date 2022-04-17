Bayer Leverkusen - RB Leipzig maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Bayer Leverkusen - RB Leipzig maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Almanya Bundesliga'da 30. hafta heyecanı yaşanıyor. Bayer Leverkusen ile RB Leipzig kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bayer Leverkusen - RB Leipzig maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BAYER LEVERKUSEN - RB LEIPZIG MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Bayer Leverkusen - RB Leipzig maçı 17 Nisan Pazar günü saat 20:30'da beIN SPORTS 3'te canlı yayınlanacak.