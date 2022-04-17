Arminia Bielefeld - Bayern Münih maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Arminia Bielefeld - Bayern Münih maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Almanya Bundesliga'da 30. hafta heyecanı yaşanıyor. Arminia Bielefeld ile Bayern Münih kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Arminia Bielefeld - Bayern Münih maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ARMINIA BIELEFELD- BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Arminia Bielefeld - Bayern Münih maçı 17 Nisan Pazar günü saat 16:30'da beIN SPORTS 3'te canlı yayınlanacak.