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Borussia Dortmund - Wolfsburg maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 30. hafta maçında Borussia Dortmund ile Wolfsburg kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Borussia Dortmund - Wolfsburg maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2022 Cumartesi 13:53
Borussia Dortmund - Wolfsburg maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Bundesliga'da heyecan sürüyor. 30. hafta karşılaşmasında Borussia Dortmund ile Wolfsburg mücadele edecek.

Mücadele öncesi Borussia Dortmund, topladığı 60 puanla 2. sırada bulunuyor. 34 puan toplayan Wolfsburg ise 13. sırada yer alıyor.

B. DORTMUND - WOLFSBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bundesliga'nın 30. haftasında oynanacak Borussia Dortmund - Wolfsburg maçı 16 Nisan Cumartesi günü TSİ 16.30'da başlayacak. Mücadele beIN SPORTS 3 ve Tivibu Spor 4'ten canlı yayınlanacak.

BORUSSIA DORTMUND - WOLFSBURG MUHTEMEL 11'LER

Borussia Dortmund: Kobel; Emre Can, Akanji, Zagadou, Guerreiro; Bellingham, Witsel; Wolf, Reus, Brandt; Haaland

Wolfsburg: Casteels; Lacroix, Bornauw, Brooks; Baku, Schlager, Arnold, Gerhardt; Wind, Kruse; Nmecha

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