Borussia Dortmund - Wolfsburg maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Bundesliga'da heyecan sürüyor. 30. hafta karşılaşmasında Borussia Dortmund ile Wolfsburg mücadele edecek.
Mücadele öncesi Borussia Dortmund, topladığı 60 puanla 2. sırada bulunuyor. 34 puan toplayan Wolfsburg ise 13. sırada yer alıyor.
B. DORTMUND - WOLFSBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Bundesliga'nın 30. haftasında oynanacak Borussia Dortmund - Wolfsburg maçı 16 Nisan Cumartesi günü TSİ 16.30'da başlayacak. Mücadele beIN SPORTS 3 ve Tivibu Spor 4'ten canlı yayınlanacak.
BORUSSIA DORTMUND - WOLFSBURG MUHTEMEL 11'LER
Borussia Dortmund: Kobel; Emre Can, Akanji, Zagadou, Guerreiro; Bellingham, Witsel; Wolf, Reus, Brandt; Haaland
Wolfsburg: Casteels; Lacroix, Bornauw, Brooks; Baku, Schlager, Arnold, Gerhardt; Wind, Kruse; Nmecha
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