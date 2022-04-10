Eintracht Frankfurt - Freiburg 1-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Eintracht Frankfurt ile Freiburg, Almanya Bundesliga'nın 29. haftasında kozlarını paylaştı. Deutsche Bank Park'ta oynanan mücadelede Felix Brych düdük çaldı.
Zorlu karşılaşmayı 2-1 kazanan konuk ekip 3 puanın sahibi oldu. Freiburg'a galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Grifo ve 69. dakikada Petersen kaydetti. Frankfurt'un tek golü 54. dakikada Kostic'ten geldi.
Freiburg ligde 2 maç aradan sonra kazandı. Frankfurt'un 3 puan hasreti 3 maça çıktı.
Bu sonuçla Freiburg puanını 48'e yükseltti. Frankfurt ise 39 puanda kaldı.
Almanya Bundesliga'da gelecek hafta Frankfurt deplasmanda Union Berlin'in konuğu olacak. Freiburg ise sahasında Bochum'u ağırlayacak.