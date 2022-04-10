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Eintracht Frankfurt - Freiburg 1-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 29. hafta maçında Eintracht Frankfurt sahasında Freiburg'u konuk etti. Mücadeleyi 2-1 kazanan deplasman ekibi 3 puanı hanesine yazdırdı. Freiburg'a galibiyeti getiren golleri Grifo ve Petersen kaydetti. Frankfurt'un tek golü Kostic'ten geldi. İşte maçla ilgili tüm detaylar ve özet..

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2022 Pazar 21:39
Eintracht Frankfurt - Freiburg 1-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Eintracht Frankfurt ile Freiburg, Almanya Bundesliga'nın 29. haftasında kozlarını paylaştı. Deutsche Bank Park'ta oynanan mücadelede Felix Brych düdük çaldı.

Zorlu karşılaşmayı 2-1 kazanan konuk ekip 3 puanın sahibi oldu. Freiburg'a galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Grifo ve 69. dakikada Petersen kaydetti. Frankfurt'un tek golü 54. dakikada Kostic'ten geldi.

Freiburg ligde 2 maç aradan sonra kazandı. Frankfurt'un 3 puan hasreti 3 maça çıktı.

Bu sonuçla Freiburg puanını 48'e yükseltti. Frankfurt ise 39 puanda kaldı.

Almanya Bundesliga'da gelecek hafta Frankfurt deplasmanda Union Berlin'in konuğu olacak. Freiburg ise sahasında Bochum'u ağırlayacak.

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