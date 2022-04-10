Haberler Almanya Bundesliga Bochum - Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Bochum - Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 29. hafta maçında Bochum - Bayer Leverkusen maçı oynanacak. Karşılaşma ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki,  Bochum-Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2022 Pazar 12:40
Bochum - Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Bochum - Bayer Leverkusen maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Almanya Bundesliga 29. hafta maçında Bochum sahasında Leverkusen'i konuk edecek. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bochum-Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BOCHUM - LEVERKUSEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Bochum-Leverkusen maçı 10 Nisan Pazar günü saat 16.00' da oynanacak. Mücadele bEIN SPORTS 3'ten canlı yayınlanacak.

BOCHUM - LEVERKUSEN MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Bochum: Riemann, Gamboa, Masovic, Leitsch, Soares; Losilla, Stafylidis; Pantovic, Rexhbecaj, Asano; Polter

Leverkusen: Hradecky, Kossounou, Tah, Tapsoba, Bakker; Andrich, Demirbay; Bellarabi, Paulinho, Diaby; Schick

DİĞER
Son dakika: Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi Kerem İnan SABAH Spor'a konuştu! "Derbide gol yemeyen tek kaleci..."
Sıfır otomobil almak isteyenler dikkat! Bu listeye bakmadan araba almayın! İşte 2022’nin en çok satan modelleri
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor