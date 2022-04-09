Bayern uçuşta

Genç yaşında Bayern Münih'i çalıştıran Julien Nagelsmann kadrosunda görmek istediği iki oyuncunun adını yönetime verdi. 34 yaşındaki hoca "Mpabbe kesinlikle hiçbir takım için yanlış bir ismi değil. O tam anlamıyla harika bir oyuncu. Her takım onu ister. De Jong da çok iyi bir oyuncu. İkisi de finansal açıdan bizi zorlayabilir ancak onları takımımda görmeyi çok isterim. Para sorun olmasaydı Mbappe ve De Jong'u isterdim" ifadelerini kullandı. Bayern sezon sonunda kadrosunda önemli değişiklikler yapacak. Ancak Mpabbe'nin şu aşamada Bayern Münih'i değil, Real Madrid'i tercih etmesi bekleniyor. Barcelona'nın hocası Xavi de De Jong'u gelecek sezon da kadroda tutmayı hedefliyor.