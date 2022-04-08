Haberler Almanya Bundesliga Stutgart - Dortmund 0-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Stutgart - Dortmund 0-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 29. hafta maçında Stutgart sahasında Dortmund'u ağırladı. Mücadeleyi 2-0 kazanan konuk ekip 3 puanı hanesine yazdırdı. Dortmund'a galibiyeti getiren golleri Brandt kaydetti. İşte maçla ilgili tüm detaylar ve özet...

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2022 Cuma 23:55
Stutgart - Dortmund 0-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Bundesliga 29. hafta mücadelesinde Dortmund, deplasmanda Stuttgart ile karşı karşıya geldi. Mercedes-Benz-Arena'da oynanan karşılaşma 2-0'lık Dortmund üstünlüğü ile sona erdi.

Maçın 12. dakikasında Brandt'ın golüyle ilk yarıyı önde tamamlayan Dortmund, 71'de bir kez daha Brandt'ın golüyle farkı ikiye çıkardı ve net bir skorla sahadan galibiyetle ayrıldı. Sarı-siyahlı ekip böylelikle ligde 2 maç aradan sonra 3 puan almayı başardı.

Bu sonuçla Dortmund 60 puana yükselerek lider Bayern Münih'i takibini sürdürdü. Stuttgart ise 27 puanda kalarak düşme potasına girme tehlikesini yaşamayı sürdürdü.

DİĞER
Jürgen Klopp, Erling Haaland'ı istemiyor! Sebebini açıkça söyledi...
SON DAKİKA: Fenerbahçe Safiport FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde finale yükseldi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor