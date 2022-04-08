Almanya Futbol Federasyonu Freiburg'un kural hatası başvurusunu reddetti

DFB'den yapılan açıklamada, Spor Mahkemesinin, Freiburg'un itirazını reddettiği belirtilerken, Bayern Münih'in 86. dakikada yapılan oyuncu değişikliğinden sonra sahada 12 kişi bulunmasından sorumlu tutulamayacağı, karşılaşmanın 12 kişi ile devam etmesinin hakemin hatasından kaynaklandığı kaydedildi.

Açıklamada, bu karara bir gün içinde itiraz etme hakkının bulunduğu bilgisi de paylaşıldı.

Freiburg'la 2 Nisan'da deplasmanda karşılaşan Bayern Münih 86. dakikada oyuncu değişiklikleri yaptı. Kingsley Coman'ın yerine Marcel Sabitzer oyuna dahil olacakken Coman'ın sırt numarası değişiklik için tabelada yanmadı. Bu nedenle Sabitzer oyuna dahil olurken Coman ise sahadan çıkmadı ve takım sahada 12 kişi ile kaldı.

Hakem Christian Dingert maçı yeniden başlatmasından yaklaşık 20 saniye sonra durumu fark ederek oyunu durdurmuş, Coman sahadan çıktıktan sonra maç tamamlanmıştı.

Freiburg da bunun bariz bir kural hatası olduğu gerekçesiyle maçın sonucuna itiraz etmişti.