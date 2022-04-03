Son dakika spor haberleri: Freiburg-Bayern Münih maçında şaşırtan olay! 12 kişiyle oynadılar

Almanya Bundesliga'da Bayern Münih deplasmanda karşılaştığı Freiburg'u 4-1 yenerken mücadelede dikkat çeken bir olay yaşandı. Bayern Münih, Süle ile Tolisso'yu değiştirdiği sırada bir karışıklık oldu ve Bavyera temsilcisi 17 saniye boyunca sahada 12 kişi ile mücadele etti.

Bu sırada Bayern'in 12 kişi olduğunu fark eden hakem maçı durdurdu ve konuk ekip yeniden 11 kişi oldu. Ancak Freiburg cephesi maçın 3-0 lehlerine ilan edilmesi için itiraz edeceğini duyurdu.

Bundesliga'da lider konumda bulunan Bayern Münih'in 66 puanı, Borussia Dortmund'un ise 57 puanı bulunuyor. Bayern'den 3 puan silinmesi durumunda Dortmund'la Bavyera temsilcisi arasındaki şampiyonluk rekabeti başka bir boyuta çıkabilir.