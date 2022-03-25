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Son dakika transfer haberi: Bayern Münih 13 yaşındaki Mike Wisdom'ı kadrosuna katıyor

Son dakika transfer haberleri... Alman devi Bayern Münih, Borussia Dortmund'la girdiği transfer yarışını kazandı. İngiliz basını, Bavyera ekibinin 13 yaşındaki gelecek vadeden Alman futbolcu Mike Wisdom'ı kadrosuna kattı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2022 Cuma 14:39
Son dakika transfer haberi: Bayern Münih 13 yaşındaki Mike Wisdom'ı kadrosuna katıyor

Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih, önemli bir ismi altyapısına transfer etti. The Sun'da yer alan habere göre Bavyera ekibi, ezeli rakibi Borussia Dortmund ve Bayer Leverkusen'in de istediği 13 yaşındaki Alman futbolcu Mike Wisdom'ı altyapısına kazandırdı.

Alman futbolunun yeni yıldız adayı olarak gösterilen Wisdom, Borussia Mönchengladbach'ta forma giyiyordu. Bayern'in bu transfer için 300 bin euro ödeme yapacağı kaydedildi.

Mike Wisdom, Bayern Münih'in 15 yaş altı takımında oynayacak.

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