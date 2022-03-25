Son dakika transfer haberi: Bayern Münih 13 yaşındaki Mike Wisdom'ı kadrosuna katıyor

Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih, önemli bir ismi altyapısına transfer etti. The Sun'da yer alan habere göre Bavyera ekibi, ezeli rakibi Borussia Dortmund ve Bayer Leverkusen'in de istediği 13 yaşındaki Alman futbolcu Mike Wisdom'ı altyapısına kazandırdı.

Alman futbolunun yeni yıldız adayı olarak gösterilen Wisdom, Borussia Mönchengladbach'ta forma giyiyordu. Bayern'in bu transfer için 300 bin euro ödeme yapacağı kaydedildi.

Mike Wisdom, Bayern Münih'in 15 yaş altı takımında oynayacak.