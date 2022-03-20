Wolfsburg - Bayer Leverkusen maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Wolfsburg - Bayer Leverkusen maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Almanya Bundesliga'da 28. hafta heyecanı yaşanıyor. Wolfsburg ile Bayer Leverkusen kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Wolfsburg - Bayer Leverkusen maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

WOLFSBURG - BAYER LEVERKUSEN MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Wolfsburg - Bayer Leverkusen maçı 20 Mart Pazar günü saat 19:30'da beIN SPORTS 3'de canlı yayınlanacak.