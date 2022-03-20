RB Leipzig - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

RB Leipzig - Eintracht Frankfurt maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Almanya Bundesliga'da 28. hafta heyecanı yaşanıyor. RB Leipzig ile Eintracht Frankfurt kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, RB Leipzig - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

RB LEIPZIG - EİNTRACHT FRANKFURT MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

RB Leipzig - Eintracht Frankfurt maçı 20 Mart Pazar günü saat 17:30'da beIN SPORTS 3'de canlı yayınlanacak.