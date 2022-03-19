Bayern Münih - Union Berlin maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Bayern Münih - Union Berlin maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
Almanya Bundesliga'da 28. hafta heyecanı yaşanıyor. Bayern Münih ile Union Berlin kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bayern Münih - Union Berlin maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
BAYERN MÜNIH - UNION BERLIN MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Bayern Münih - Union Berlin maçı 19 Mart Cumartesi günü saat 20:30'da beIN SPORTS 3'de canlı yayınlanacak.