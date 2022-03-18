Haberler Almanya Bundesliga Bochum - Borussia Mönchengladbach maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Bochum - Borussia Mönchengladbach maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 28. hafta maçında Bochum ile Borussia Mönchengladbach kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bochum - Borussia Mönchengladbach maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2022 Cuma 13:53
Bochum - Borussia Mönchengladbach maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Bochum - Borussia Mönchengladbach maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Almanya Bundesliga'da 28. hafta heyecanı yaşanıyor. Bochum ile Borussia Mönchengladbach kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bochum - Borussia Mönchengladbach maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BOCHUM - BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Bochum - Borussia Mönchengladbach maçı 18 Mart Cuma günü saat 20:30'da beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanacak.

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