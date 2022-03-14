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Ömer Faruk Beyaz kayıplarda! Takımdaki geleceği...

Son dakika spor haberi: Geçtiğimiz sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılarak bedelsiz şekilde Almanya Bundesliga ekibi Stuttgart'a transfer olan Ömer Faruk Beyaz, beklediği forma şansını bulamadı. 18 yaşındaki futbolcu, toplamda 5 müsabakada 79 dakika süre alabildi. Takımına gol veya asist katkısı veremeyen genç oyuncu, teknik direktör Pellegrino Matarazzo'nun gözüne giremedi. Almanya Bundesliga'da küme düşme hattında bulunan Stutgart'ta Ömer Faruk'un geleceği belirsizliğini koruyor.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2022 Pazartesi 11:06
Ömer Faruk Beyaz kayıplarda! Takımdaki geleceği...

Fenerbahçe'nin altyapısından yetişen ve gelecek vadeden isimler arasında yer alan Ömer Faruk Beyaz, yeni takımı Stuttgart'ta kayıplarda.

Ömer Faruk Beyaz kayıplarda! Takımdaki geleceği...

Geçtiğimiz sezon sonunda Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren ve sarı-lacivertlilerin yeni sözleşme teklifini kabul etmeyen 18 yaşındaki futbolcu, Stuttgart'ın yolunu tutmuştu.

Ömer Faruk Beyaz kayıplarda! Takımdaki geleceği...

Alman ekibiyle 30 Haziran 2025 yılına kadar sözleşme imzalayan Beyaz, gösterdiği performansla Teknik Direktör Pellegrino Matarazzo'nun gözüne giremedi. Bundesliga'da toplamda 4 maçta 68 dakika süre alan Ömer Faruk, takımına gol veya asist katkısında bulunamadı.

Ömer Faruk Beyaz kayıplarda! Takımdaki geleceği...

Almanya Kupası'nda ise 1 müsabakada 11 dakika sahada kalan Beyaz, bu karşılaşmada da herhangi bir skor veya asist üretemedi.

Ömer Faruk Beyaz kayıplarda! Takımdaki geleceği...

Stuttgart formasıyla toplamda 5 mücadelede 79 dakika süre alan Ömer Faruk Beyaz'ın takımdaki geleceği belirsizliğini koruyor.

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