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Leverkusen Köln maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

Almanya Bundesliga'da heyecan 26. hafta maçlarıyla sürüyor. 45 puanla 3. sırada yer alan Bayer Leverkusen sahasında ligin güçlü ekiplerinden Köln'ü konuk edecek. Zorlu maç öncesi müsbakanın yayın bilgileri aratılıyor. Peki, Leverkusen Köln maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler ve daha fazlası haberimizde...

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2022 Pazar 09:47
Leverkusen Köln maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

🔗CANLI SKOR - Leverkusen-Köln maçını takip etmek için tıklayın!

Almanya Bundesliga'nın 26. haftasında 45 puanlı Bayer Leverkusen evinde 36 puanlı Köln'ü ağırlayacak. Karşılaşma öncesi iki takımın hedefi de mutlak 3 puan... Futbolseverler müsabakanın yayın bilgilerini aratıyor. İşte detaylar...

LEVERKUSEN-KÖLN MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bayer Leverkusen'in evinde Köln'ü ağırlayacağı maç bu akşam TSİ 17.30'da başlayacak ve beIN Sports 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

📝LEVERKUSEN-KÖLN MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Bayer Leverkusen: Lukas Hradecky; Jeremie Frimpong, Jonathan Tah, Edmond Tapsoba, Mitchel Bakker; Charles Aranguiz, Exequiel Palacios; Moussa Diaby, Florian Wirtz, Paulinho; Lucas Alario

Köln: Timo Horn; Benno Schmitz, Luca Kilian, Timo Hubers, Jonas Hector; Salih Özcan, Ellyes Skhiri; Dejan Ljubicic, Florian Kainz, Jan Thielmann; Anthony Modeste

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