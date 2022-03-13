Leverkusen Köln maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

🔗CANLI SKOR - Leverkusen-Köln maçını takip etmek için tıklayın!
Almanya Bundesliga'nın 26. haftasında 45 puanlı Bayer Leverkusen evinde 36 puanlı Köln'ü ağırlayacak. Karşılaşma öncesi iki takımın hedefi de mutlak 3 puan... Futbolseverler müsabakanın yayın bilgilerini aratıyor. İşte detaylar...
⏰LEVERKUSEN-KÖLN MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Bayer Leverkusen'in evinde Köln'ü ağırlayacağı maç bu akşam TSİ 17.30'da başlayacak ve beIN Sports 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
📝LEVERKUSEN-KÖLN MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Bayer Leverkusen: Lukas Hradecky; Jeremie Frimpong, Jonathan Tah, Edmond Tapsoba, Mitchel Bakker; Charles Aranguiz, Exequiel Palacios; Moussa Diaby, Florian Wirtz, Paulinho; Lucas Alario
Köln: Timo Horn; Benno Schmitz, Luca Kilian, Timo Hubers, Jonas Hector; Salih Özcan, Ellyes Skhiri; Dejan Ljubicic, Florian Kainz, Jan Thielmann; Anthony Modeste