Borussia Mönchengladbach - Hertha Berlin maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Borussia Mönchengladbach - Hertha Berlin maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
Almanya Bundesliga'da 26. hafta heyecanı yaşanıyor. Borussia Mönchengladbach ile Hertha Berlin kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Borussia Mönchengladbach - Hertha Berlin maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH - HERTHA BERLIN MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Borussia Mönchengladbach - Hertha Berlin maçı 12 Mart Cumartesi günü saat 20:30'da beIN SPORTS 3'te canlı yayınlanacak.