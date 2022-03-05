Stuttgart - Borussia Mönchengladbach maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Stuttgart - Borussia Mönchengladbach maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Almanya Bundesliga'da 25. hafta heyecanı yaşanıyor. Stuttgart ile Borussia Mönchengladbach kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Stuttgart - Borussia Mönchengladbach maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

STUTTGART - BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Stuttgart - Borussia Mönchengladbach maçı 5 Mart Cumartesi günü saat 20:30'da beIN SPORTS 3'te canlı yayınlanacak.