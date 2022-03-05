Bayern Münih - Bayer Leverkusen maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Bayern Münih - Bayer Leverkusen maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Almanya Bundesliga'da 25. hafta heyecanı yaşanıyor. Bayern Münih ile Bayer Leverkusen kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bayern Münih - Bayer Leverkusen maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BAYERN MÜNİH - BAYER LEVERKUSEN MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Bayern Münih - Bayer Leverkusen maçı 5 Mart Cumartesi günü saat 17:30'da Tivibu Spor 3'te canlı yayınlanacak.