Arminia Bielefeld - Augsburg maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Arminia Bielefeld - Augsburg maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Almanya Bundesliga'da 25. hafta heyecanı yaşanıyor. Arminia Bielefeld ile Augsburg kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Arminia Bielefeld - Augsburg maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ARMINIA BIELEFELD - AUGSBURG MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Arminia Bielefeld - Augsburg maçı 4 Mart Cuma günü saat 22:30'da Tivibu Spor 2'de canlı yayınlanacak.