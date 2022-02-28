Haberler Almanya Bundesliga Schalke 04 resmen açıkladı! Rus şirketle sponsorluk anlaşması iptal edildi

Schalke 04 resmen açıkladı! Rus şirketle sponsorluk anlaşması iptal edildi

Son dakika spor haberi: Bundesliga 2 ekiplerinden Schalke 04, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri saldırısının ardından flaş bir karar aldı. Alman ekibi resmi hesabından yaptığı açıklamada, Rus şirket Gazprom'la yaptıkları sponsorluk anlaşmasını sonlandırdıklarını duyurdu.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2022 Pazartesi 15:54
Schalke 04 resmen açıkladı! Rus şirketle sponsorluk anlaşması iptal edildi

Kulüpten yapılan açıklamada, "Schalke 04 Yönetim Kurulu, kulüp denetleme kurulunun onayıyla, Schalke 04 ve Gazprom arasındaki ortaklığın anlaşma süresi sona ermeden bitirilmesine karar verdi." denildi.

Schalke 04 yöneticilerinin, ana sponsor Gazprom'un yetkilileriyle görüştükleri ve konuya ilişkin ayrıntılı bilgilendirmenin daha sonra yapılacağı aktarıldı.

Bu kararın, kulübün finansal kapasitesini etkilemeyeceği, yakın gelecekte yeni bir sponsor bulunacağından da emin olunduğu ifade edildi.

Alman ekibi, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri saldırısının ardından 24 Şubat'ta formasındaki Gazprom göğüs reklamını kaldırmıştı. Gazprom ile Schalke 04 arasındaki sponsorluk iş birliği, 2007 yılından bu yana sürüyordu.

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